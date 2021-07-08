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Haberler İzmir Milyonlarla kaçan Yasemin Türkiye'de aranıyor

Milyonlarla kaçan Yasemin 'de aranıyor

Milyonlarla kaçan Yasemin Türkiye'de aranıyor

8.7.2021

ALMANYA'NIN Bremen Kenti'nde 21 mayıs günü, çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketinin bankalara gönderdiği 8 milyon euroyu çalan Yasemin Gündoğan (28) için Alman polisi özel bir ekip kurdu. Gündoğan'ı yakalamak için uzman polislerden oluşan özel ekibin yurt dışına kaçan kişileri yakalamakta uzman olduğu kaydedildi. Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtığı ihtimali üzerinde duran polisler, genç kadının Kuşadası ve Bodrum'da olabileceğini düşünüyor.
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