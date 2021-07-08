Sektör Fashion Prime ve Tech fuarlarını bekliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 15-17 Eylül'de düzenlenecek olan Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak kapılarını ilk kez açacak olan Fashion Tech - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı ve Teknolojileri Fuarı'nın lansman toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarların İzmir ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, "Sektör fuarı dört gözle bekliyor" derken, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar; "Büyük başarılara imza atılacak. İzmir cari açık vermeyen bir ilimiz" ifadelerini kullandı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, fiziksel fuarları gerekliliğini belirtirken, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Özpehlivan, fuarın başarılı olacağını kaydetti.



MERT ALPDÜNDAR