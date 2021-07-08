Sığacık’ta skandal

İzmir'in en önemli tatil bölgelerinden biri olan Seferihisar Sığacık'ta belediyenin yaptığı sahil düzenlemesi nedeniyle oluşan görüntü tepki topladı. Molozlar ve döşenen taşların yığılmış hali, "Bu düzenleme neden daha önce yapılmadı da yaz ortası beklendi?" sorusunu gündeme getirdi.

PARKE TAŞI DÖŞENİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan tatil beldelerinden Sığacık'ta oluşan görüntüler adeta şok etkisi yarattı. Seferihisar Belediyesi, turizmin en canlı olduğu dönemde sahil bölümüne parke taşı döşemeye başladı. Yapılan parke taşı döşeme işi uzun sürünce bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar mağdur oldu. Yürüme yolunun ortasına kum ve taşların bırakıldığı görülürken, yüzlerce insan sahilin hemen yanında olan dar kaldırımı kullanmak zorunda bıkıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI

Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde düzenlenmenin yapılması gerektiğini vurgulayan Sığacıklı vatandaşlar, "Turizmin en canlı döneminde böyle bir düzenleme yapma gereği duydular. Bu görüntüler yüzünden ziyaretçi sayısı bile azaldı. 17 gün sokağa çıkma yasakları olduğu zaman neden yapılmadı anlayamıyoruz. Bu uygulamalar ilçemize zarar veriyor" diye konuştular.