Skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın davasında yeni gelişme

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Halil Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici katıldı.

Avukat Gülşen Gezici, dinlenen tanıklar ve sundukları ekran görüntülerinin, paylaşımların sanığın sayfasından yapıldığını belgelediğini, Facebook'tan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını savunarak, bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Halil Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ise söz konusu paylaşımların müvekkili tarafından yapılmadığını öne sürerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından alınan raporda yazışmaların tespit edilemediğinin ve Facebook'tan tespit edilmesi gerektiğinin belirtildiğini aktardı.

Aydın, bu nedenle ilgili bilgilerin ABD'deki Facebook şirketinden istenmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Facebook'un genel merkezine müzekkere yazılmasına ve eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Geçen yıl ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Halil Arda, katıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmemiş, iftira ve komploya maruz kaldığını savunmuştu.

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