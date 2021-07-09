Annenin feryadı

İzmir'de 4 çocukannesi 34 yaşındaki Burcu Kalaç, 6 ay önce boşandığı Ayhan Kaplan'ın kendisini öldüreceğini söyleyerek yardım istedi.



Kalaç, "Ölmek istemiyorum, lütfen beni kurtarın. Bu adam uyuşturucu kullanıyor. Onlarca kez şikayet ettim, peşimi bırakmıyor" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL