Annenin feryadı

İzmir'de 4 çocukannesi 34 yaşındaki Burcu Kalaç, 6 ay önce boşandığı Ayhan Kaplan'ın kendisini öldüreceğini söyleyerek yardım istedi.
Kalaç, "Ölmek istemiyorum, lütfen beni kurtarın. Bu adam uyuşturucu kullanıyor. Onlarca kez şikayet ettim, peşimi bırakmıyor" diye konuştu.
Fatih ŞENDİL
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