Çeşme’de yılın düğünü

Son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'daki The Stay Warehouse Otel'de gerçekleşen düğünde Bastık'ın nikah şahitliğini Esra Akpınar, Eylem Derçin ve Can Büyükkalkan yaparken, Akış'ın şahitleri ise Oğuzhan Koç, Ahmet Tuğrul Ağırbaş, Berk Akardaş ve Eylül Dölkeleş oldu.

ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Muhteşem bir törenle dünya evine giren çifti bu özel gününde, Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir, Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler, Murat, Dalkılıç, Gupse Özay, Edis Görgülü ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Zeynep Bastık'ın doğum gününden bir gün önce nikah masasına oturması, çifte mutluluğu bir arada yaşamasına neden oldu. İskender Paydaş'ın sahne aldığı törende konuklar doyasıya eğlenirken, Zeynep Bastık da mikrofon başına geçerek kendi düğününde mini bir konser verdi.

3 GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ

Gecede 3 gelinlik değiştiren genç popçu, eşiyle birlikte konuklara hediye olarak onlar adına Ercander Derneği'ne bağışta bulundu. Düğünü Çeşme'de yaptığı için İzmirli firma Puçi Fotoğraf ve Video firmasıyla anlaşan Bastık, gecenin özel görüntülerini kendi sosyal medya hesabında da paylaştı. Akış'ın nikah şahidi olan Oğuzhan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e iltifat ederek, "Bu gece yanımda çok da güzel bir kadın var" ifadelerini kullandı.

ERCAN AKGÜN