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Haberler İzmir CHP’li Arda için ABD’den yazı istendi

CHP’li Arda için ’den yazı istendi

CHP’li Arda için ABD’den yazı istendi

9.7.2021

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda'nın sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme Facebook Şirketi'nden bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi. Başkan Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ise, Halil Arda'nın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Gezici "Facebook'tan bilgi ve belge getirtilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Dinlenen tanıklar ve daha önceden sunduğumuz ekran görüntüleri paylaşımların sanığın sayfasından yapıldığını belgelemiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Başkan Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ise, "Biz paylaşımların müvekkil tarafından yapıldığını reddediyoruz" diye konuştu. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.

METİN BURMALI

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