Foça’da ormanlık alanda yangın çıktı

İZMİR Foça'ya bağlı Ulupınar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında çam ormanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu saatler sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının oyun oynayan 2 çocuk tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

'ÇOCUKLAR ÇIKARDI'

YANGINLA ilgili açıklamalarda bulunan Foça Kaymakamı Ali Çetin, "İhbarın ardından hem orman teşkilatı hem de çevre itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi. Alevler, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede hayvan çiftliklerimiz var. Bunlardan bazıları tahliye edildi. Bize şu ana kadar intikal eden bir kayıp yok" dedi. Yangını, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bir bilgi olduğunu belirten Çetin, "Jandarma olayı aydınlatmaya çalışıyor" diye konuştu.