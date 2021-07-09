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Haberler İzmir Foça'da yanan alan havadan görüntülendi! Yangının sebebi belli oldu

'da yanan alan havadan görüntülendi! Yangının sebebi belli oldu

'in ilçesinde çıkan ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan yanan alan havadan görüntülendi.

Foça'da yanan alan havadan görüntülendi! Yangının sebebi belli oldu
AJANSLAR

09.07.2021, 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021, 12:56

İzmir Foça'da Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı! İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.

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