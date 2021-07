Hayalet hastane

AMELİYAT VE DOĞUM YOK

30 Ekim 2020'deki 6.6'lık depremin ardından hasar gördüğü için hastane içerisindeki C Blok kapatılınca bir çok hizmette aksamalar başladı. C Bloğun kapatılmasının ardından hastanede ameliyathanelerin çalışmadığı öğrenildi. Ameliyatların yanı sıra hastanede doğum yapılmadığı, anne adaylarının sadece poliklinik kontrollerinin yapıldığı iddia edildi. C Bloğun hasar görmesiyle birlikte Acil Servis de kapatıldı. Acil servisin yerine C Bloğun karşısındaki binaya acil ünitesi açıldı. Acil ünitesinin yanında ise yemekhane olduğu görüldü. Hastanede durum böyleyken hasar gören blokla ilgili

nasıl bir adım atılacağının belediye ve hastane yönetimi tarafından hala netleştirilemediği öğrenildi. Hastanedeki bu belirsizlik çalışanlar arasında da huzursuzluğa neden oluyor. Bu nedenle birçok doktorun hastaneden ayrıldığı belirtiliyor. Hatta Dahiliye Polikliniği'nde tek doktorun kaldığı ve bu doktorun da raporlu olması nedeniyle polikliniğin hizmet vermediği iddia ediliyor.



NELER YAPILAMIYOR?

KAPALI olan bina nedeniyle hastanede ameliyatlar ve doğumlar yaptırılamıyor. Acil Servis kapalı, yerine acil ünitesi açık. Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışmıyor. Ayrıca dahiliyede kalan tek doktorun da raporlu olması nedeniyle burada da hizmet verilemiyor.

MERT ALPDÜNDAR