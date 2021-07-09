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İzmir cuma namazı saati 9Temmuz! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. İzmir'de bugün cuma namazı saat kaçta? sorusu ise günün en çok araştırılanları arasında. Cuma namazını camilerde eda etmek isteyenler bulundukları ilin cuma namaz saatini üzerinden takip ediyor. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 9 Temmuz İzmir cuma namazı saati...

İzmir cuma namazı saati 9Temmuz! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

09.07.2021, 11:07

Cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma namazı bugün kaçta kılınacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Cuma namazını camilerde eda edecek olanlar bulundukları ilin cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 9 Temmuz İzmir cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de bugün cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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