Tan Urla’da modern mimari ve otantik unsurlar bir arada

TANYER Yapı, Urla Bademler köyünün karşısında yer alan hazineye ait 44 dönüm araziyi, Milli Emlak İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede en yüksek teklifi vererek satın aldı.

45 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi olan Tanyer Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, hazırlıklarını sürdürdükleri Tan Urla'nın yanındaki bu araziyle birlikte, projenin daha geniş bir alanda ve çeşitli fonksiyonları olan özelliğe kavuşmuş olduğunu vurguladı.

KONUT SAYISI ARTIYOR

TAN Urla projesiyle modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap vereceklerini dile getiren Tanyer, bu yeni satın alımla birlikte konut sayısının da artacağını ve projenin hem ülkemizde hem de yurt dışından ilgi gördüğünü dile getirdi.

Münir Tanyer, Tanyer Yapı olarak Urla Bademler Köyü'nün karşısındaki Tan Urla projesiyle birlikte modern mimari ve otantik köy yaşamının unsurlarını buluşturacaklarını da kaydetti. Narlıdere'deki konut projeleriyle tanınan Tanyer Yapı yaşama geçirdiği Altınvadi, Altınova, Mavisu, Asma Bahçeler ve Bulut Orman Evleri'yle binlerce insana modern yaşam imkanı sunuyor.