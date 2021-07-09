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Haberler İzmir Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı

açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı

'in ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle kalan teknedeki 5 kişiyi, deniz polisi kurtardı. Arızalanan tekne ise 'na çekildi.

Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı

09.07.2021, 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021, 11:54

İzmir'deki olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Urla açıkları Pırnallı Adası mevkisinde meydana geldi. 1'i çocuk, 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 5 metrelik 'Çeyko' isimli tekneyle denize açıldı.

Ada açıklarında, teknenin motoru arızalandı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak 5 kişiyi kendi teknelerine bindirdi ardından da motoru arızalanan tekne, Güzelbahçe Limanı'na çekildi.

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