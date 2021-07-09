İzmir'deki olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Urla açıkları Pırnallı Adası mevkisinde meydana geldi. 1'i çocuk, 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 5 metrelik 'Çeyko' isimli tekneyle denize açıldı.
Ada açıklarında, teknenin motoru arızalandı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak 5 kişiyi kendi teknelerine bindirdi ardından da motoru arızalanan tekne, Güzelbahçe Limanı'na çekildi.
Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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