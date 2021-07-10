‘Alaçatı kime ne’de yıldızlar geçidi

Normalleşme süreci ile birlikte turizmde canlanma 1 Temmuz tarihi ile başlarken, Alaçatı da tatilcilerin akınına uğramaya başladı. Alaçatı'da bu yaz açılan 'Alaçatı Kime Ne'de birbirinden ünlü sanatçılar sahneye çıkmaya başlarken, yaz boyu devam edecek olan yıldızlar geçidinin bugünkü konuğu ise pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın olacak.

KONSERLER SÜRECEK

Bu gece Hacı Memiş Mahallesi'nde bulunan 'Alaçatı Kime Ne Yeni Nesil Meyhane'de sahne alacak olan Demet Akalın, böylece Alaçatı sahne sezonunu da açmış bulunacak. İki saat süreyle devam edecek koserde Demet Akalın, hayranlarını eski ve yeni şarkılarıyla coşturacak. Mekanda konserler bu kadarla da sınırlı kalmayacak. Yaz sezonu boyunca konser maratonu devam edecek. Ferah konsepti, lezzetli menüleri ile birlikte eğlence hayatına nefes katan Alaçatı Kime Ne, konserlerine de hafta boyunca devam edecek. 13 Temmuz Salı gecesi ünlü Dj Kemal Doğulu müthiş performansıyla eğlence severlerin karşısında olacak. Alaçatı Kime Ne'de 14 Temmuz Çarşamba gecesi Melek Mosso şarkılarıyla hayranlarını coşturacak. Sezon açılışında da sahne alan Mosso ikinci kez hayranlarıyla buluşmuş olacak. Bugüne kadar 400'e yakın bestesi ile dikkatleri çeken ünlü şarkıcı Şimal ise 15 Temmuz Perşembe gecesi, şarkıları ve sahne performansı ile mekandaki yerini alacak. Dolu dizgin devam eden konserler serisi Kurban Bayramı'nda da devam edecek.



BAYRAMDA DA DOLU DOLU PROGRAM



ALAÇATI Kime Ne, Kurban Bayramı'nda da konukları için dolu dolu bir sahene programı hazırladı. Birbibinden ünlü isimlerin sahe alacağı Bayram programında ise ünlü isimler sahne almaya devam edecek. Bayramın birinci günü olan 20 Temmuz Salı gecesi besteleri ve sahne performansı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gökhan Tepe sahnedeki yerini alacak. Bayramın ikinci günü 21 Temmuz Çarşamba gecesi ise Melek Mosso hayranlarıyla bir kez daha bir araya gelirken, 22 Temmuz Perşembe yani Bayramın üçüncü günü de bu kez Şimal sahne alacak. Bayramın son günü olan 23 Temmuz Cuma gecesi sahne performansı ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Rubato tatilcilerle buluşacak. Bayram konserleri 24 Temmuz Cumartesi gecesi Ceylan Ertem sahnesi ile devam ederken, pop müziğinin 30 yıllık dev ismi Serdar Ortaç, 25 Temmuz Pazar gecesi hem coşacak hem de coşturacak.

YAZ BOYUNCA KONSERLERE DEVAM



YAZ boyunca konserlerin devam edeceği Alaçatı Kime Ne'de eğlence ve ünlü sanatçıların yer alacağı yaz sozunu tüm hızıyla devam edecek. Lezzetli yemekler, Ege mezeleri ve ferah ambiyansıyla Alaçatı'ya eğlence adına yeni bir boyut kazandıran Alaçatı Kime Ne yetkilileri, "Bizler Alaçatı markasına yakışan konserlerle tatilcileri ağırlamaya başladık. Amacımız, zor geçen 1.5 yılın ardından tüm sektör olarak en iyi işlere imza atmaktır. Temmuz ayı dahil ağustos ayında da ünlü isimler sahne almaya devam edecek" diye konuştu.