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Haberler İzmir Alaçatı’yı deniz lezzetleriyle bulusturuyor

Alaçatı’yı deniz lezzetleriyle bulusturuyor

Alaçatı’yı deniz lezzetleriyle bulusturuyor

10.7.2021

ALAÇATI Club Baba'nın bünyesinde hizmete veren Nuku Seafood & Roll, deniz ürünlerinden oluşan mönüsüyle kısa sürede müdavimlerini yarattı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

ŞIKLIĞI ve konseptiyle dikkat çeken mekanın açılışına iş, sanat ve spor camiasından tanınmış bir çok ünlü isim de katıldı. Nuku Seafood & Roll İşletmecisi ve Ortaklarından Göksel Özbek, Alaçatı'ya yeni bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

UZAKDOĞU ve Peru mutfağına hakim olduklarını belirten Özbek, "Balık çeşitleri, kabuklu deniz mahsulleri ve Sushi ile beraberinde şarap kavımızla hizmet vermekteyiz. Mutfak şefimiz Murat Dönmez'in maharetli ellerinde hazırlanan menülerde spesiyallerimiz arasında külde kalkan balığı ve dry age dolabında tuz kütleleri ile dinlendirilmiş mercan balığımız bulunuyor. Herkesi bu lezzetleri denemeye davet ediyoruz" dedi.

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