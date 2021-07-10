‘Eşrefpaşa için ihaleye çıktık’

YENİ ASIR Gazetesi'nde Eşrefpaşa Hastanesi'nin kullanılamayan binasıyla ilgili dün 'Hayalet Hastane' ismiyle çıkan haberin ardından hastanenin başhekimi Kadir Devrim Demirel'den açıklama geldi. İzmir depreminin ardından ameliyathanede hasar meydana geldiğini söyleyen Demirel, "Bu ameliyathane hasar gördüğü için o dönemde gerekli yazılar Sağlık Bakanlığı'na yazılmış. Biz başka bir devlet hastanesinde ameliyatları yapmak istediğimizi bildirdik. Dört buçuk aylık yazışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden bu durumla ilgili olarak işlemlerin bitmek üzere olduğunu ve bir devlet hastanesiyle anlaşmayı yapmak üzere olduklarının bildirimi geldi" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA AYRINTI VAR'

SAĞLIK Bakanlığı'na yeni bina yapmak için başvuruda bulunduklarını da belirten Demirel, "Yaklaşık bir ay önce 'izin veriyoruz, projenizi yapın ve gönderin' dediler. İhalesine çıktık. Aradan geçen zamanın nedeni taleplerimizin incelenmesidir. Mevcut arsanın içine yeni ameliyathaneleri ve acil servisi olan 5 katlı bina projesi yaptık. Bu durum deprem sonrasında kurumlar arası yazışmalardan kaynaklıdır. Bu işlemlerde incelenmesi gereken çok fazla ayrıntı var" dedi.

MERT ALPDÜNDAR