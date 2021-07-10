Eymen’in katillerine ağırlaştırılmış müebbet

İzmir Bornova'da, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan anne Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) hakkında karar çıktı. Mahkeme, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından Mine Durak'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi.