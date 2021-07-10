Geriye kalan...

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10.7.2021

İZMİR'İN Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürerken, yangından 30 hektar civarında alan etkilendi. Yangında vatandaşların zeytinlik, bağ ve bahçelerinin de zarar gördüğü belirtilirken, yanan alan havadan görüntülendi.

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