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Haberler İzmir İzmir Teknoloji Üssü için yaklaşık 180 bin metrekarelik ek alan belirlendi

Teknoloji Üssü için yaklaşık 180 bin metrekarelik ek alan belirlendi

Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında 'nın Gülbahçe Mahallesi'nde sınırları belirtilen alan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Üssü Ek Alanı olarak tespit edildi.

İzmir Teknoloji Üssü için yaklaşık 180 bin metrekarelik ek alan belirlendi
AA

10.07.2021, 12:24

İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilmesi planlanan "İzmir Teknoloji Üssü"nün ek alanı olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Urla ilçesi Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı olarak tespit edilmesine karar verildi.

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