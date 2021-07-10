İzmir’de çifte yarış heyecanı

MOTOR sporları tutkunları için bu hafta sonu İzmir'de şenlik var. İki güzel etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Ülkü pistinde Türkiye Pist Şampiyonası yarışları ve Türkiye Karting Şampiyonası izlenebilecek. AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Ülkü Park pistinde gerçekleştirilecek. İki ayrı kategoride koşulacak yarışlarda, süper grupta 28 ve maxi grupta da 11 olmak üzere toplam 39 otomobil piste çıkacak. 10 Temmuz Cumartesi günü i15.00- 15.45 saatleri arasındaki sıralama turlarının ardından, saat 18.05'te Super Grup ilk yarışı, 18.40'ta da maxi grup ilk yarışı koşulacak. 11 Temmuz Pazar günü ise 14.05'te Super Grup ikinci yarışı, 14.40'ta da maxi grup ikinci yarışı gerçekleştirilecek.



5 KATEGORİDE KARTİNG

YİNE bu hafta sonu İzmir Ülkü Park pistinde gerçekleştirilecek bir diğer organizasoyn ise 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları olacak. Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Çözüm Ortağı ana sponsorluğunda organize edilecek yarışlar, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık Micro, 7-12 yaş arası Mini, 13-16 yaş arası Formula Junior, 15 yaş üzeri Formula Senior ve 30 yaş üzeri Formula Master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarıştan oluşacak. Microda 6, minide 11, juniorda 8, seniorda 16 ve masterda 2 olmak üzere toplam 43 sporcunun mücadele edeceği Çözüm Ortağı Karting Yarışı, bugün tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar ile başlayacak. Yarın ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon ödül töreni ile son bulacak.