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Haberler İzmir İzmir’de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

’de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

’in ilçesindeki makilik alanda yangın başlarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale ediliyor.

İzmir’de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale
AA İHA

10.07.2021, 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 14:19

İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

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