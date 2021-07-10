Haberler İzmir İzmir’de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

İzmir’de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

İzmir’in Aliağa ilçesindeki makilik alanda yangın başlarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale ediliyor.

AA İHA 10.07.2021, 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 14:19