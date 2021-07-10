Son dakika edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, A.K.(26) isimli bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi aldı. Bunun ardından dün zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, şüphelinin Bayraklı Mahallesi'ndeki ikametini tespit ederek, evinin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra A.K., 35 KUZ 01 plakalı otomobil ile evinin önüne yaklaştığı esnada, polis ekipleri aracın önünü keserek şahsı etkisiz hale getirdi. Araç içerisinde arama yapan ekipler, yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirdi.
Polis ekiplerince, uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerince, uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir’de yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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