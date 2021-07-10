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Haberler İzmir İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir’e şehit ateşi düştü

10.7.2021

KAYSERİ'DE görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mert Ağdağ şehit düştü. Acı haber İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Haberi Menemen Belediye Başkan Vekili Aydin Pehlivan duyurdu. Aydın Pehlivan, "Koyundere Mahallemizde ikamet eden hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Mert Ağdağ'ın şehadet haberini aldım. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, milletimizin başı sağ olsun. Aziz kardeşim, Menemen seni asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

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