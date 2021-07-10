İzmir’in incisinin cazibe noktaları

Çeşme, özgün mimarisi, tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomik deneyimler sunan zengin mutfağı, otları, enginarı ve en önemlisi sıcakkanlı yöre halkıyla sizi çağırıyor...

ÇEŞME, sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim misafirlerini ağırlamaya hazır. Çeşme'de hayat sanılanın aksine plaj ve eğlence hayatından ibaret değil. Çeşme, kaplıca turizmine ve su sporlarına kadar uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle misafirlerini bekliyor. İşte İzmir'in incisinde mutlaka görülmesi gereken 8 durak: 1 REİSDERE: Tarihi dokusunu korumaya çalışan, balık lokantalarıyla dolu şirin bir köy. Reisdere Köyü'nün güneyinde Reisdere Antik Yerleşim Alanı bulunuyor. Ayrıca romatizma, mide, bağırsak ve egzama gibi hastalıklara yararlı olduğuna inanılan Reisdere Kaplıcası ve çamuruyla da şifa arayanlara sesleniyor. 2 OVACIK: Yumuşak tepeleri, rüzgarı ve üzüm bağlarıyla ünlüdür. Zeytinyağı, lavanta, üzüm çekirdeği ticareti yapılıyor. Ovacık; enginarı, kavunu ve koruma altındaki koyunuyla gastronomi meraklılarını bekliyor. 3 ILICA: Beyaz kumlu plajı ve termalleriyle Çeşme'nin gözde duraklarından. Denizin içinde kaynayan sıcak termal sular, Ilıca Plajı'nı termal havuza dönüştürüyor. Buranın en önemli özelliklerinden biri, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metrede insan boyunu geçmeyecek derinlikte olması. Termal kaynaklarla beslenen sığ sularda, güneş ışınlarının da etkisiyle sağlığa daha yararlı olduğu düşünülen Ilıca, özelikle çocuklu aileler ve ileri yaş grubu gezginler için keyifli bir tatil imkanı sunuyor. 4 ILDIRI: Küçük adacıkları olan güzel bir koyun üzerinde kurulu olan Ildırı, Çeşme Yarımadası'nın ilk antik yerleşim yeri. Erythrai adıyla kurulan Ildırı, Çeşme'nin tarihi zenginliklerinden. Ildırı, antik tiyatrosu ve Athena Tapınağı'yla arkeoloji meraklıları için özellikle eşsiz günbatımı manzarasıyla görülmeye değer. Ayrıca enginarı, balık lokantaları ve kahvaltı mekanıyla da lezzetli bir durak. 5 GERMİYAN: Germiyan, hurma zeytini ve ekşi mayalı ekmeğiyle ünlüdür. Ayrıca köy meydanındaki otantik kahvesi de dillere destandır. Burada leziz adaçayı içme imkanı da var. 6 DALYANKÖY: Balık lokantalarıyla lezzet meraklıları için vazgeçilmez duraklardan. Eski Camii olarak da anılan Dalyanköy tarih meraklıları için 11. yüzyıl Türk yerleşmelerine ait örnekler barındırıyor. 7 ÇİFTLİKKÖY: Rüzgarıyla ünlü Çeşme'de rüzgarsız, sakin köşeler de yok değil. Yarımadanın bir yanı eserken bir yanı sakin kalabiliyor. Pırlanta Plajı'yla ünlü Çiftliköy, pırıl pırıl denizi ve sakinliğiyle sevenlerini bekliyor. Ayrıca yörenin en güzel deniz ürünleri ve böcek lokantaları da Çiftlikköy'de yer alıyor. Çiftlikköy plajlarında kitesurf de yapılıyor. 8 ALAÇATI: Alaçatı'yı bilmeyen yoktur. Rüzgar sörfü, dalından reçineler damlayan sakız ağaçları, cumartesi günleri kurulan antika pazarı, cumbalı konakları ve gastronomi geleneği haline gelen "Ot Festivali'yle ünlü. Antik Çağ'da adı "Agrilia" olan Alaçatı, 2000'lerin başında rüzgar sörfü ve taş ev meraklıları tarafından keşfedildi. Alaçatı, şimdilerde birçok sörf okuluna ev sahipliği yapıyor.