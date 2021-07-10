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La Panna Cookie’s ile dünya lezzetleri Türkiye’de

La Panna Cookie’s ile dünya lezzetleri Türkiye’de

10.7.2021

Girişimci Merve Göker, Amerika ve İtalya'dan tüm dünyaya yayılan ve doğal malzemelerle hazırlanan kurabiyeleri, La Panna Cookie's markasıyla ülkemizde beğeniye sundu. Göker, başta İtalya'nın ve daha sonra dünyanın farklı yerlerinden ilham alan gurme malzemelerle hazırladığı birbirinden lezzetli cookielerle bambaşka bir deneyim sunduğunu söyledi. Instagram'da lapannacookies sayfasından sipariş aldığını belirten Göker, "Bir işi severek yapmak aslında iş yapmanın ötesinde bir aşk yapmaktır. Ben de en büyük aşkımı işe dönüştürmüş biri olarak markam lapannacookies ile birlikte özgün lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğim" diye konuştu.

DOĞAL MALZEMELERDEN
Günlük olarak, tamamen doğal malzemelerden oluşturulan taptaze kurabiyelerin sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunduğunu da dile getiren Merve Göker, "Klasik lezzetlerden vazgeçmem diyenlerdenseniz double chocolate chip Nyc cookie Manhattan, içeriğinde katkı maddesi bulunmadan ve tamamen pancar tozu oluşturularak hazırlanan Red Velvet Soho lezzetlerini denemelisiniz. Misket limonunun ferahlığı %100 ev yapımı bir İtalyan klasiği mascarpone peyniri ile bir araya gelerek sizleri Amalfiye, Tatlı tuzlu bir seçenek Tuzlu Karamel ile Milano'ya, zıt tatları dengelemeye, Bir Türk ve İtalyan klasiği olan Antepfıstığı ve fıstık kreması ile sizleri Roma'ya, rafine şeker içermeyen ve yulaf ezmesi ile oluşturulan bir fit lezzet olarak bizlerle buluşan Oatmeal cookie ile sizleri Puglia sahillerine yola çıkarmaya hazırım" dedi.

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