Rüzgar sörfünün adresi

Rüzgarıyla ünlü Çeşme, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı sörf tutkununu ağırlıyor. Beldede yapılabilecek alternatif sporlar, özellikle adrenalin tutkunlarının tatillerine renk katıyor. Çeşme'de rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü olarak bilinen kitesurf ön planda.

DÜNYA'DAKİ EN İYİ ADRES

Çeşme, rüzgar sörfü yapmak isteyenler için ideal adreslerden biri. Rüzgarları ile son derece meşhur olan bu ilçe, bütün dünyadaki sörf meraklıları tarafından rüzgar sörfü için en iyi yerlerden biri olarak gösteriliyor. Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi olan kitesurf için de oldukça ideal mekanlara sahip olan Çeşme, bu alanlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Çeşme'de rüzgar sörfü ve kitesurf yapmak için en ideal yerlerden biri Çeşme merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olan Alaçatı plajıdır. Alaçatı, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en iyi rüzgar sörfü alanlarından biri. Sörf için elverişli rüzgarı, plajın uzun bir mesafe boyunca derinleşmemesi, yüzme bilmeyenlerin bile sörf yapabilmesine olanak sağlıyor. Yeni başlayanlar plajdaki tesislerden malzeme de temin edebiliyor.