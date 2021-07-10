Rüzgarın ülkesi Alaçatı

İzmir-Çeşme otobanında hızla ilerlerken birden gözünüze yel değirmenleri takılır. Merkezin tepe noktası sayılabilecek bir yerinde konumlanmış dört adet taş değirmenin en önemli özelliği un öğütmektir. Ardından taş binaları, çıplak tahta kollarıyla eski ve yorgun değirmenlerin sizi bir rüzgar ülkesine çağırdığını fark edersiniz. Restore edilerek günümüze kazandırılan değirmenler, kent kültürüne hizmet veriyor.

ÇEKİM NOKTASI

Geçmişten bugüne bereketin simgesi olan değirmenlerin dünden geleceğe kazandırılması, turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Tabii bunlara denizin tuzlu ve serin kokusunun eklendiğini duyarsanız o zaman Alaçatı'ya gelmişsiniz demektir. Alaçatı'da düzenlenen Ot Festivali, açık deniz orkinoz avı, moda ve sanat etkinlikleri beldeyi son yıllarda zirveye taşıdı. Taş evleri otantik sokakları ve cafe restoranları ile Alaçatı Çeşme'nin çekim noktalarının en üst sıralarında yerini alyor. Kuyt sörf ve rüzgar sörfü ile dünya çapında bir nama sahip olan Alaçatı sahillerinde öte yandan beach clupları da sessiz bir tatil imkanı sunuyor.



DOGAL DOKUSU KORUNUYOR

ÇEŞME'NİN kalitesini artıran ve popüleritesini zirveyetaşıyan bir diğer çekim noktası ise Aya Yorgi Koyu. Butik otelleri ile göz kamaştıran belde her yıl büyürken dokusunu da korumayı başarıyor. Aya Yorgi Koyu'nun doğal güzelliği, en rüzgarlı günlerde bile rüzgar almaması hiç şüphesiz denize girmek için Aya Yorgi'yi vazgeçilmez kılıyor. Yatların demir attığı koy özellikle ünlü isimleri ağırlarken hem günü birlik gelen hem de uzun tatil yapanlar Aya Yorgi koyundaki mekanlara uğramadan Çeşme'yi terk etmiyor.