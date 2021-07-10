İZMİR'DE geçtiğimiz hafta CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez de AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan'la bir araya geldi. Soyer'in tek tek gerçekleştirdiği görüşmelerde başkanlar hayata geçirilmesini istedikleri projeleri anlattı. Özellikle asfaltlanması istenilen güzergahların bu görüşmelerde konuşulduğu öğrenildi. Ardından başkanlar hep birlikte öğle yemeği yedi.
Tunç Soyer AK Partili başkanlarla bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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