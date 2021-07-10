Yarımada’ya has sakız koyunu

SAKIZ koyunları Ege Bölgesi'nde özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde yetiştiriliyor. "Koyunların kraliçesi" olarak adlandırılan sakız koyunlarının nesli tükenmeye başlayınca, Çeşme civarında çiftlikler kurulması teşvik edildi. Dünyada en fazla süt ve kuzulama verimi olan bu özel koyunların çoğaltılması için çalışmalar yapılıyor. Sakız Koyunu Yarımada'ya has bir ırk.

IRK KORUNUYOR

ÇEŞME ise, ırkın en iyi korunduğu bölgelerin başında geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde yok olma ve karışma tehlikesi altında kalan sakız koyunu ırkına dikkat çekmek için düzenlenen Çeşme Sakız Koyunu Şenliği sayesinde sakız koyununun adı herkes tarafından duyuldu ve yetiştirici sayısı hızla arttı.