  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yarımada’ya has sakız koyunu

Yarımada’ya has sakız koyunu

Yarımada’ya has sakız koyunu

10.7.2021

SAKIZ koyunları Ege Bölgesi'nde özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde yetiştiriliyor. "Koyunların kraliçesi" olarak adlandırılan sakız koyunlarının nesli tükenmeye başlayınca, Çeşme civarında çiftlikler kurulması teşvik edildi. Dünyada en fazla süt ve kuzulama verimi olan bu özel koyunların çoğaltılması için çalışmalar yapılıyor. Sakız Koyunu Yarımada'ya has bir ırk.

IRK KORUNUYOR
ÇEŞME ise, ırkın en iyi korunduğu bölgelerin başında geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde yok olma ve karışma tehlikesi altında kalan sakız koyunu ırkına dikkat çekmek için düzenlenen Çeşme Sakız Koyunu Şenliği sayesinde sakız koyununun adı herkes tarafından duyuldu ve yetiştirici sayısı hızla arttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarımada’ya has sakız koyunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.