Yeni yaşam başlıyor

Folkart Boyalık Çeşme'de, denize doğru uzanan seçkin bir yaşam başlıyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir'de bir projeyi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Folkart Boyalık Çeşme, en güzel butik projelerimizden biri oldu" dedi. Folkart, bugüne kadar inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknoloji ve çevreci yaşam alanlarına (projelerine) bir yenisini daha ekledi. İlçenin en güzel bölgelerinden biri konumundaki Boyalık'ta, Folkart Çeşme'deki 6. projesini tamamladı.

66 SÜİT BULUNUYOR

Folkart Boyalık Çeşme, 160 milyon liralık yatırım değerine sahip; projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde 66 süit yer alıyor. Projedeki konutların anahtar teslim süreci başladı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'de tamamladıkları 15. projenin anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. İzmir'in Akdeniz ve Ege'deki öneminin yanı sıra doğal güzelliklerine de dikkat çeken Mesut Sancak, dünyanın en güzel tatil bölgelerinden Çeşme'de tamamladıkları 6. projelerinin Folkart Boyalık Çeşme olduğunu kaydetti. İstanbul-İzmir Otoyolu ile İstanbul'dan Çeşme'ye ulaşmanın 4 saat gibi kısa bir sürede mümkün olduğuna işaret eden Sancak, "İstanbul'da çıkıp Çeşme'deki sonsuz maviliğe ulaşmanız artık çok daha kolay. Yılın 12 ayı yaşayabileceğiniz ve Çeşme'nin tadını çıkarabileceğiniz Folkart Boyalık, en güzel butik projelerimizden biri oldu" dedi. Projenin tamamlanmasında emek verenleri kutlayan Mesut Sancak, projenin ilk müşterilerinden Mutlu Kasapoğlu'na süitinin anahtarını teslim etti. Kasapoğlu, projenin Çeşme'ye yakışır, çok güzel bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

MİMARI DURMUŞ DİLEKÇİ

Çeşme'nin dünyaca ünlü eşsiz koylarına, plajlarına, marinalarına, hayatın dolu dolu aktığı her yere oldukça yakın bir konumda bulunan Folkart Boyalık Çeşme, ayrıcalıklı bir yaşamın tam merkezi olacak. Çeşme'ye tamamen hakim bir konumda bulunan Folkart Boyalık, modern bir lüks anlayışıyla özel yaşamın ayrıcalığını Çeşme'de de yaşamak isteyenler için tasarlandı. Modern çizgilerin hakim olduğu Folkart Boyalık, Mimar Durmuş Dilekçi'nin imzasını taşıyor. Proje, 11 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Toplam 18 bin 387 metrekarelik inşaat alanının 4 bin 600 metrekaresi peyzaj alanı şeklinde planlandı. Açık havuz, çocuk havuzu, kapalı havuz, sauna, fitness, pilates odası, yoga odası, kafe alanı, açık dinlenme terasları, ortak peyzaj alanları ile dikkat çeken bir proje oldu. Kapalı otoparkı da, projenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.



PROJENIN KONUMU

FOLKART Boyalık Çeşme, denizde mavi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Boyalık plajına yakın bir konumda yer alıyor. Altın Yunus Marina'ya 1 km yakınlıktaki proje, Aqua Toy City ve Ayayorgi Koyu'na 2 km, Çeşme Marina'ya ise 3.5 km mesafede bulunuyor.