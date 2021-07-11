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Haberler İzmir 139 tarihi gümüş sikke ile yakalanan 5 kişiye gözaltı

139 tarihi gümüş sikke ile yakalanan 5 kişiye gözaltı

'in ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonundan 139 gümüş sikke ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

139 tarihi gümüş sikke ile yakalanan 5 kişiye gözaltı
DHA

11.07.2021, 18:03

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ekiplerince Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 139 gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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