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Haberler İzmir ‘Bayram harçlığı’ değil telefon dolandırıcısı!

’ değil telefon dolandırıcısı!

11.7.2021

TELEFON dolandırıcılarının son numarasının 'E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu' olduğunu kaydeden uzmanlar, vatandaşları uyardı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan uyarıda, vatandaşlardan bu tür paylaşımlara itibar edip kimseyle özel bilgilerini paylaşmamaları istendi. Paylaşımda, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım" denildi.

■ FATİH ŞENDİL

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