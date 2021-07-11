Haberler İzmir Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin adet dal makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi.