HDP ile miting yapmak size yakışıyor mu?

İzmir'in Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi.



'BU OYUN BOZULACAK'

Dağ, "Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu? Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba" dedi.

CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasına sosyal medyadan da tepki yağdı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal, "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!" dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise, "İzmir'de CHPHDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek" dedi.