Kadın esnafa gece pazarı şoku

İzmir'in Karaburun ilçesinde her yıl yaz aylarında kurulan ve sadece kadın esnafların kışın hazırladıkları ürünleri sattığı gece pazarı, CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından keyfi bir şekilde kaldırıldı.

Her yıl gece pazarı kurulan bölgede satış yapan esnafa yazılı bir tebligat gönderilmeden gece pazarının bu yıl açılmayacağı bildirildi. Duruma sosyal medyadan tepki gösteren Karaburun esnafı, "2005 yılından bu yana kışın ürettiklerimizi, yazın bir sosyal sorumluk projesi olan gece pazarında satarak, hayatımızı sürdürmeye çalışan kadınlarız. Bize bu yıl pazarın açılmayacağını sadece telefonla bildirdiler" dedi.

YÜKSEK KİRA İSTENDİ

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan kadın esnaflar kışın ürettikleri ürünleri yazın gece pazarında satabilmek için her yıl olduğu gibi bu sene de, Karaburun Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Kadın esnaflara, daha önce gece pazarının kurulduğu alan yerine Karayelaltı Bölgesi gösterildi. Söküp takılan stantlar yerine sadece ufak tahta sandıkların koyulduğu ve elektrik sisteminin olmadığı bölgeye 2 bin 500 lira kira istenince kadın esnaf bunu kabul etmeyerek,koşulların iyileştirilmesini istedi.

TELEFONLA BİLDİRDİLER

Ancak gelen bir telefonla iyileştirme yerine pazarın tamamen kaldırıldığını öğrenen esnaf açıklama yaptı. Esnafın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ürettiklerimizi gece pazarında satarak, hayatımızı sürdürmeye çalışan emekçi kadınlarız. Diğer sayfiye yerlerinde kadınlara destek amaçlı uygun fiyatlarla kiralanan standları, Karaburun'da son 5 yıldır fahiş fiyatlara kiralamak zorunda kalıyoruz. Bizlerin fikri alınmadan hazırlanan yeni standların, ürünlerimizin sergilenmesine ve satışına uygun olmadığını fark ettik ve düzeltilmesi yönünde itiraz ettik. Koşullarımızın düzelmesini beklerken, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın kararı ile gece pazarı için yaptığımız taleplerin kabul edilmediği ve 2021 yazında gece pazarı açılmayacağı konusunda telefon ile bilgilendirildik."

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Koşullarının iyileştirilmesini bekleyen kadın esnaflar, belediye yetkililerinden gelen telefonla adeta şoke oldu. Kadın esnafa, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın koşulların iyileştirilmesini kabul etmediği ve gece pazarının açılmayacağı bildirildi. Bu durum üzerine gece pazarı esnafı sosyal medya üzerinden tepki göstererek, açıklama yaptı.

MERT ALPDÜNDAR