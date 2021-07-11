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Haberler İzmir Katilleri sadece 5 gün kaçabildi

Katilleri sadece 5 gün kaçabildi

Katilleri sadece 5 gün kaçabildi

11.7.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın katil zanlıları yakalandı. Kamuran Güneş'in (60) cansız bedeni, 5 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi'ndeki tarlasında bulunmuştu. Yapılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerden S.K. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y. ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı. Katil zanlılarının cinayette kullandıkları av tüfeği toprağa gömülü halde bulundu. S.K. ve T.Y. tutuklandı.

■ İHSAN KARATAŞ

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