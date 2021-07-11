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Haberler İzmir Otomobilden yeşil reçeteli 7 bin hap çıktı

Otomobilden yeşil reçeteli 7 bin hap çıktı

Otomobilden yeşil reçeteli 7 bin hap çıktı

11.7.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini alarak harekete geçen polis ekipleri, şüpheli araçta 7 bin hap ele geçirdi. Şüphelinin evinin çevresinde bekleyen ekipler, aracın önünü keserek şahsı etkisiz hale getirdi. Araç içinde yeşil reçeteye tabi 7 bin hap bulundu. Haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan A.K. gözaltına alındı.
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