İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini alarak harekete geçen polis ekipleri, şüpheli araçta 7 bin hap ele geçirdi. Şüphelinin evinin çevresinde bekleyen ekipler, aracın önünü keserek şahsı etkisiz hale getirdi. Araç içinde yeşil reçeteye tabi 7 bin hap bulundu. Haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan A.K. gözaltına alındı.
Otomobilden yeşil reçeteli 7 bin hap çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.