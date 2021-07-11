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Haberler İzmir Suriyeli mülteci aileler bayram öncesi sevindi

Suriyeli mülteci aileler bayram öncesi sevindi

Suriyeli mülteci aileler bayram öncesi sevindi

11.7.2021

İZMİR Torbalı'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Bir Paket Mutluluk Derneği iş birliği yaptı. İlçesinin kırsal alanlarında yaşam mücadelesi veren yaklaşık 500 Suriyeli mülteci için harekete geçen iki dernek, ailelere ayakkabı dağıttı. Dağıtım programında konuşan dernek başkanları, zor şartlar altında yaşayan mültecilerin yardım çığlıklarına kayıtsız kalmamak için yardım başlattıklarını belirtti.
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