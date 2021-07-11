“Teşekkürler Yeni Asır”

KENDİSİNİ ölümle tehdit eden eski kocası yüzünden zor günler geçiren 4 çocuk annesi Burcu Kalaç (34), feryadını duyuran Yeni Asır'a teşekkür etti. Kalaç, 9 Temmuz'da gazetemizde çıkan haberin ardından hiç rahatsız edilmediğini belirterek, "Her gün değişik numaralardan 7-8 kez arayıp, defalarca evin önüne gelirdi. Aylar sonra rahat uyuduk" dedi.

Kalaç, "İnşallah tamamen kurtulurum. Çocuklarım bile babalarını görmek istemiyor

Nasıl bir insan olduğunu böyle anlayın" diye konuştu.

ŞİDDET VE BASKI BİTMEDİ

EV hanımı Burcu Kalaç, şiddet yüzünden 4 yıldır ayrı yaşadığı ve 6 ay önce boşandığı eşi Ayhan Kaplan'dan psikolojik baskı gördüğünü belirterek, gazetemize ulaşmış ve "Ölmek istemiyorum, beni kurtarın. Uzaklaştırma cezası aldı, onlarca kez şikayet ettim ancak saplantılı şekilde peşimi bırakmıyor" demişti.

■ FATİH ŞENDİL