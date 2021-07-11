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Haberler İzmir Yeni Asır yazdı, Tire’nin sorunları çözüldü

yazdı, ’nin sorunları çözüldü

Yeni Asır yazdı, Tire’nin sorunları çözüldü

11.7.2021

YENİ Asır'ın gündeme taşıdığı İzmir Tire'de yaşanan sorunlar tek tek çözüldü, vatandaş rahat bir nefes aldı. İlçede su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, iletişim ve haberleşme yatırımları tamamlandı, ana caddelerde ise birinci kademe asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların en çok şikayetçi olduğu Dere kahve, Soğuksu sokaktaki oluşan çukurların kapatılması yüzleri güldürdü. Çok zor bir yıl geçirdiklerini belirten esnaflar, yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamurdan dolayı mağdur olduklarını ancak altyapı çalışmalarının büyük oranda bitmesiyle eski normal günlerine yavaş yavaş dönmeye başladıklarını ifade etti. Tire'nin ara sokaklarında da ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, kaldırımların yeniden yapılarak eskiden beton olan yollara parke taş döşendiği kaydedildi.

■ NADİR UYSAL

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