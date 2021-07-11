Yol ortasındaki rögar kapağı tehlike saçıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/10 sokak ile 1620/5 sokak kesişiminde bulunan kırık rögar kapağı tehlike saçıyor. Açık halde bulunan kuyuya bir çocuğun düşmesinden endişe ettiklerini dile getiren mahalle sakinleri, "Birinin canı yanmadan hemen yapılmasını istiyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR DÜŞEBİLİR

Yolların da yapılmadığını dile getiren vatandaşlar, "Toz toprak içinde kalıyor evlerimiz. Pencere dahi açamıyoruz. Arabalarımızda alt takım kalmadı. Bütün sorunları belediyeye bildirmemize rağmen ilgilenen olmadı. En azından rögar kapağını yapmalarını istiyoruz. Oyun oynayan çocuklardan biri kolayca düşebilir. Akşam vakitlerinde bir yetişkin de düşebilir. Yapılması için illa birinin zarar mı görmesi gerekiyor?" diye serzenişte bulundular.

VAPUR SEFERLERİ ARTIRILSIN

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi ile Konak ilçesi arasında sefer yapan Pasaport-Bostanlı vapurunun aşırı dolu olması vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle iş çıkışı akşam saatlerinde yolcu kapasitesinin üstünde yolcu alındığını belirten vatandaşlar, çözüm bekliyor.

SOSYAL MESAFE KALMADI

AYAKTA yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirten İzmirliler, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vaatlerinden biri deniz ulaşımını 4-5 katına çıkarmaktı. Hem vapur sayısını hem de iskele sayısı artacaktı. Fakat hala bir gelişme yok bu konuda. Ulaşım her geçen gün daha da eziyet haline geliyor. Ayrıca pandemi koşullarında sıra beklemek, vapura binmek, inmek büyük endişeye sebep oluyor. Çünkü sosyal mesafeyi koruyabileceğimiz bir alan kalmıyor. Acilen vapur seferlerinin artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KAYDIRAK DEĞİL TUZAK

İZMİR'İN Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş parkındaki kırık kaydırak çocuklara adeta tuzak haline geldi. Çocukların yaralanmasından endişe ettiklerini dile getiren semt sakinleri, "Kaydırağın sonundaki kısım kırılmış. Açıkça görünür yerde de değil. Kayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Bacakları çizilebilir, yaralanabilirler. Sosyal medya üzerinden belediyeye bildirimde bulunduk fakat hala yapılmadı. Buca Belediyesi'ne park ve bahçelere daha fazla ilgi göstermelerini istiyoruz. Bakımları düzenli bir şekilde yapılmıyor. Kırık ve arızalar için günlerce beklemek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

METİN BURMALI