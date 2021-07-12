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Haberler İzmir Cinayet gibi kaza!

Cinayet gibi kaza!

Yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp kaçarak ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine, kazadan 4 ay önce alkol nedeniyle el konulduğu ortaya çıktı.

Cinayet gibi kaza!

12.7.2021

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazası, "İnsanlık öldü mü?" dedirtti. İlk etapta kullandığı otomobilin plakası alınamayan sürücü, yol kenarında arkadaşlarıyla yürüyen Aysel Canpolat (16) isimli genç kıza çarpıp kaçtı. Yoldan geçen başka biri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerindeki otomobil parçalarından yola çıkan polis, söz konusu otomobili Bayraklı'da park edilmiş halde buldu.



'NASIL SERBEST KALIR?'
Betül Karadağ'a ait olan aracı, dört ay önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulan eşi Ercan Karadağ'ın kullandığı ortaya çıktı. Kaza anında otomobilde olan Mehmet Can isimli kişi de gözaltına alındı. Sorguya alınan şoför Ercan Karadağ hakkında taksirle adam öldürme suçundan işlem yapıldı. Genç kızın ailesi, acı haberle yıkıldı. Genç kız yapılan otopsinin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza sonrası olay yerini terk edip kaçan 03 RK 355 plakalı aracın sürücüsü Ercan Karadağ çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara isyan eden abla Sedef Canbolat, "Olay yerinden kaçıp giden, alkolden ehliyetine el konan sürücü serbest ama benim kardeşim öldü. Bu karara itiraz edeceğiz" dedi.

Fatih ŞENDİL

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