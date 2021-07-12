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Haberler İzmir Dolandırıcılardan yeni yöntem! Çeşme'de tatil yapmak isteyen avukat böyle dolandırıldı

Dolandırıcılardan yeni yöntem! 'de tatil yapmak isteyen avukat böyle dolandırıldı

avukatlarından Ali Can Çiçek, tatil yapmak için villa kiralamak isterken dolandırıldı. Çiçek, ailece yaz tatilini geçirmek üzere çok bilindik bir uygulama üzerinden bir haftalığına 'de villa kiralamak istedi.

Dolandırıcılardan yeni yöntem! Çeşme'de tatil yapmak isteyen avukat böyle dolandırıldı

12.07.2021, 08:58

Kırıkkale Barosu avukatlarından Ali Can Çiçek ailece yaz tatilini geçirmek üzere çok bilindik bir uygulama üzerinden bir haftalığına İzmir Çeşme'de villa kiralamak istedi ama bakın nasıl dolandırıldı.

Avukat Çiçek yaz tatilini geçirmek üzere çok bilindik bir uygulama üzerinden bir haftalığına Çeşme'de villa kiralamak istedi.



Uygulama sürekli hata verince ilan sahibi İsmail A. ile iletişime geçti. İsmail A., ilanın hata vermesine gerekçe olarak 'rezervasyon çakışması' gibi bir gerekçe gösterdi. Ardından ise ilanda bin 270 lira olan kiralama ücretinden indirim yaparak lüks villanın gecelik fiyatını 950 lira yapabileceğini söyledi.

Avukat Çiçek'ten iki gecelik toplamda bin 900 lira rezervasyon ücretini gönderdi. Ancak Çiçek, bir daha aynı kişiye ulaşamadı.

Sabah'ın haberine göre durumdan şüphelenen avukat, numarayı araştırınca şoke oldu. İnternette aynı kişinin benzer yöntemlerle başka insanları dolandırdığını öğrendi.

"REZERVASYON YAPTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA..."

Çiçek adının Oğuzhan E. olduğunu öğrendiği dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Çiçek'in ödeme yaptığı hesaba, ödediği miktar kadar bloke konulmasına, hesapta para varsa ödenen miktarın iadesine karar verildi.

Avukat Ali Can Çiçek, "Rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka TÜRSAB belgesine dikkat edin. Aksi takdirde hayali bir villayı kiralamış olabilirsiniz" dedi.

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