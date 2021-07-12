İzmir'de 15 Temmuz programları belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. İzmir Valiliği de, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili özel program hazırlayarak, programın detaylarını paylaştı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüklerince şehitlik ziyaretleri ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli gösteriler, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak etkinlikler, 16 Temmuz'un ilk saatlerine kadar sürecek. Pandemi koşulları göz önüne alınarak planlanan ve yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen son gün etkinlikleri, akşam saatlerinde Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde saat 20.00'de başlayacak. İl protokolü ve vatandaşlar, meydanda hazırlanacak platform çevresinde bir araya gelecek.

Programda 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehteran konseri, protokol konuşmaları, 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu sancak teslimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisi gerçekleştirilecek. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrı, kurulan dev ekranlar aracılığıyla meydanda toplanacak vatandaşlara bir kez daha hatırlatılacak.

Programın devamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun kahramanlık türküleri ve zeybek gösterisinin ardından darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar izletilecek ve TRT İzmir Müdürlüğü TRT İzmir Radyosunun kahramanlık türküleri konseri icra edilecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de tüm camilerde aynı anda sela okunacak. Program, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Fetih Suresi'nin okunması sonrası dua edilmesi ile tamamlanacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik takvimine İzmir Valiliği internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.