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Haberler İzmir İzmir'de denizden erkek cesedi çıkarıldı!

'de çıkarıldı!

'de denizde hareketsiz yatan kişinin yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi. Ölen erkeğin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıkarıldı!
DHA

12.07.2021, 18:58

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Konak'ın Karataş Sahili'nde meydana geldi. Karataş İskele civarında denizde 55 yaşlarında bir erkeğe ait hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi hareketsiz bedeni dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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