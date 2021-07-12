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Haberler İzmir İzmir’in nüfusu 4 milyon 308 bin kişi

’in nüfusu 4 milyon 308 bin kişi

İzmir’in nüfusu 4 milyon 308 bin kişi

12.7.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı. İllere göre nüfus dağılımında ilk sırada 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor. İstanbul'u, 5 milyon 452 bin 320 nüfus ile Ankara, 4 milyon 308 bin 112 nüfus ile İzmir takip ediyor.

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