Öldürdüğü arkadaşına sosyal medyadan rahmet okumuş!

izmir'in Torbalı ilçesinde tarlasında başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in (60) cinayet zanlısı Sait K.'nın, sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Zanlının paylaşımında "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostumun hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin" dediği öğrenildi. Soruşturma sürerken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden Güney'le en son görüşen N.H. isimli kadınla Tamer Y. ve Sait K. gözaltına alındı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden Tamer Y. cinayetin Sait K. tarafından işlendiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Sait K. ile Tamer Y. tutuklanırken, N.H. serbest kaldı.

KAZIM YÖRÜKCE