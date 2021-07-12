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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını kontrol altında!

Son dakika: 'de orman yangını kontrol altında!

Son dakika haberi...'in ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Son dakika: İzmir'de orman yangını kontrol altında!
DHA

12.07.2021, 15:10 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 15:36

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

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