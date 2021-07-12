Soyer’in ‘Pagos’ inadı

İzmir'de HDP'lileri belediye kadrolarına yerleştiren hatta geçtiğimiz cuma günü 'Emek ve Demokrasi Güçleri Mitingi' adı altında düzenlenen organizasyonda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la birlikte boy gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in diğer yandan 'Yunanca' dayatması dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde Kadifekale'nin silüetinin korunmasıyla ilgili alınan komisyon kararının yer aldığı 46. maddede çok konuşulacak bir ifadeye yer verildi. KOMİSYON kararına yer verilen gündem maddesinde Kadifekale için parantez içinde Yunanca ismi olan 'Pagos' ifadesi kullanıldı. Böylece Pagos ismi Meclis'in resmi belgelerine de girmiş oldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

İZMİRLİLERİN çok büyük kısmının daha önce pek duymadığı 'Pagos' kelimesi, Soyer'in göreve gelmesinden sonra kent gündeminden düşmez oldu. Soyer, Kadifekale'de kurdurduğu üretici pazarına 'Pagos' ismini verdi. Bu isim başta AK Parti ve MHP tarafından eleştiri konusu oldu.



Pagos ismi Meclis'in resmi belgelerine de girmiş oldu.

'BUNU KİMSE DEĞİŞTİREMEZ'

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Pagos kelimesi üzerinden Soyer'e en sert eleştirileri yönelten isim oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde de sanki İzmirliler 'Kadifekale' ismini bilmiyormuş ve Yunanca isminden anlayacakmış gibi parantez içinde 'Pagos' ifadesi kullanılması soru işaretleri oluşturdu. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Böyle giderse Soyer, İzmir için de parantez içinde 'Smyrna' ifadesini kullanırsa şaşırmayalım"

dedi. "Soyer niçin ısrarla bu Yunanca ismi dayatmaya çalışıyor. Bu çok manidar" diyen Hızal şöyle konuştu: "İzmir'den, şıyor. yaklaşık 1000 yıldır Türk yurdu olan bir şehirden bahsediyoruz. Kadifakele ve benzeri isim-ler çok uzun yıllardır kullanılıyor. Bu isimlerin varlığı bugüne kadar kentin tarihi kimliği ile ilgili hiçbir sorun doğurmadı. Özellikle son iki yıldır Soyer'in göreve geldiğinden bu yana böyle fark-lı isimlerin kullanılıyor olması manidar ve insanların kafasında soru işa-retleri doğruyor. Kadife-kale, Kadifekale'dir ve öyle kalmaya devam edecek-tir. Bunu kimse değiştiremez."



"Böyle giderse Soyer, İzmir için de parantez içinde 'Smyrna' ifadesini kullanacak" diyen AK Partili Özgür Hızal, "Kadifekale, Kadifekale'dir ve öyle kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ