Yaş meyve sebze mamulü ihracatı 6 ayda milyar dolara yaklaştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2020 Ocak-Haziran döneminde 777 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Salgın sürecinde kesintisiz yapılan üretimle 2021'in aynı döneminde ihracat yüzde 20 arttı ve 936 milyon dolara çıktı.

Başta Avrupa'da olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye giden meyve sebze mamullerinde ilk sırada 133 milyon dolarla Almanya yer aldı. Mamul ihracatının 93 milyon dolardan yüzde 23 artışla 114 milyon dolara çıktığı ABD ise ikinci sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde Irak'a yapılan ihracat ise 83 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ürün açısından bakıldığında ilk sırada gazlı içecekler yer aldı. Söz konusu dönemde gazlı içecekler ihracatı 77 milyon dolardan yüzde 64 artışla 126 milyon dolara çıktı.

Salgın döneminde rekor kıran turşu ihracatında da yükseliş sürüyor. Turşuda ihracat 100 milyon dolardan yüzde 32 artışla 132 milyon dolara çıktı. Sektör temsilcileri turşuda yılı rekorla kapatmayı hedefliyor. Elma suyu ihracatı ise 62 milyon dolardan yüzde 48 artışla 92 milyona yükseldi. Domates salçası ihracatı ise 82 milyon dolar oldu.

"YENİ REKORLARA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, 2020'de birçok tarım ürününde ihracatın arttığını belirtti.

Geçen yıl meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 9 artışla 1 milyar 683 milyon dolar olduğunu anımsatan Uçak, "Birçok mamulde de ihracat rekoru kırıldı. Bunların başında turşu geliyor. Turşu ihracatında hedeflerimizin üstüne çıktık ve rekor kırdık. Burada yeni bir rekora doğru ilerliyoruz." dedi.

Katma değerli ürün ihracatının artmasına yönelik geri dönüşler almaya başladıklarını ifade eden Uçak, böylece sektörde 12 aya yayılmış ihracat yapıldığını vurguladı.

Uçak, başta Ege olmak üzere birçok bölgede mamul yapımında kullanılan meyve sebzenin hasadının sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Domateste hasat başladı. Hem salçasını hem de kurutulmuşunu ihraç ediyoruz. Üzüm ve incir sezonu yaklaştı. Sebzelerimizin de hasadı devam ediyor. Bu verimli topraklarda sürekli bir ürünün hasadı var. Bizler de bunları değerinde satmak için çabalayacağız. Yurt dışından gelen siparişleri ve talepleri değerlendirdiğimizde artış eğiliminin süreceğini görüyoruz. Yıl sonunda hedefimiz 1,8 milyar dolara ulaşmak."